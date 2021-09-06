Конакри, 6 сентября 2021, 21:44 — REGNUM Новые перспективы для Гвинеи просматриваются в связи со сменой власти, заявила оппозиция республики в опубликованном 6 сентября заявлении, сообщает Guinee 114.
Отметив, что военные (устроившие переворот) «предложили новые перспективы» для развития страны, авторы документа отметили, что требуют «инклюзивного переходного процесса».
Оппозиция пояснила в своём обращении, что ожидает установления нового конституционного порядка, «основанного на уважении основных положений правового государства, личных свободах и защите прав человека».
От военных оппозиционеры требуют «обеспечить физическую и моральную безопасность» отстранённого от власти президента Гвинеи Альфы Конде и его близких.
Читайте ранее в этом сюжете: Лидер мятежников Гвинеи анонсировал «переходный период»