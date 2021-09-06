Конакри, 6 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Новые перспективы для Гвинеи просматриваются в связи со сменой власти, заявила оппозиция республики в опубликованном 6 сентября заявлении, сообщает Guinee 114.

Цитата из м/ф «История одного города. Органчик». Реж. В. Караваев. 1991. СССР Власть

Отметив, что военные (устроившие переворот) «предложили новые перспективы» для развития страны, авторы документа отметили, что требуют «инклюзивного переходного процесса».

Оппозиция пояснила в своём обращении, что ожидает установления нового конституционного порядка, «основанного на уважении основных положений правового государства, личных свободах и защите прав человека».

От военных оппозиционеры требуют «обеспечить физическую и моральную безопасность» отстранённого от власти президента Гвинеи Альфы Конде и его близких.