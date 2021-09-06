Бразилиа, 6 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. 80-летний бывший профессиональный футболист и трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле 6 сентября перенес операцию по удалению опухоли кишечника. Об этом Пеле сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Ранее пресс-служба сборной Бразилии по футболу сообщала, что Пеле был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

В течение своей профессиональной карьеры Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, сыгранных за «Сантос», «Космос» и национальную сборной Бразилии.

Пеле, по мнению издания Time, входит в список 100 самых влиятельных людей на планете.