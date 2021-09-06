The Coral анонсировали юбилейное переиздание дебютного альбома
Лондон, 6 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа The Coral анонсировал концертный тур по Великобритании в честь 20-летия своего одноимённого дебютного альбома, который в 2002 году был номинирован на престижную премию Mercury Prize. Об этом сообщает портал NME.
Ливерпульская группа стала известна благодаря дебютному альбому «The Coral», заглавный сингл которого «Dreaming Of You» в 2002 году смог попасть на верхние строчки британских хит-парадов, а сама пластинка — добраться до пятого места в чарте альбомов. The Coral анонсировали ряд шоу по Великобритании в марте следующего года, которые станут для группы первыми за последние три года. Сообщается, что концертного программа нового тура представит зрителям полностью сыгранный дебютный альбом «The Coral». Также запись будет перевыпущена в специальном издании на пластинке и CD-диске, в которое войдут неизданные песни, бонус-треки и предальбомный мини-альбом «The Oldest Path».
Напомним, что The Coral представили свой десятый студийный альбом «Coral Island» в апреле этого года.