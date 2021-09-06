Мадрид, 6 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В арендном соглашении «Барселоны» и «Атлетико» по Антуану Гризманну есть пункт, по которому 30-летний нападающий сборной Франции может бесплатно стать футболистом «матрасников». Это случится, если в сезоне 2022/23 французский футболист проведет за мадридский клуб менее 50% матчей. Об этом 6 сентября сообщило издание Metaratings.

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Если же Антуан Гризманн проведет за «Атлетико» в сезоне 2022/23 более 50% матчей, то у «матрасников» будет опция выкупа футболиста за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 36-ти турах внутреннего чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Гризманн перешел в «Барселону» 14 июля 2019 года из мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро. На данный момент стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.