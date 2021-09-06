В Югре круглосуточная работа разрешена общепиту с привитыми сотрудниками
Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. В Югре предприятиям общественного питания разрешено работать в ночное время при условии, если от коронавируса привито не менее 80% сотрудников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовано 6 сентября на сайте регионального правительства.
Сотрудники, занятые непосредственным обслуживанием посетителей точек общепита — бармены, официанты и кассиры — должны быть обязательно привиты от COVID-19.