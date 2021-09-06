Брюссель, , 21:14 — REGNUM «ЕС осуждает продолжающееся вопиющее попрание минским режимом прав человека и основных свобод народа Белоруссии», — сказано в опубликованном 6 сентября заявлении пресс-службы Евросоюза в связи с вынесенным сегодня приговором белорусским оппозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

Флаги ЕС Thijs ter Haar

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«ЕС также возобновляет свое требование немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Белоруссии (в настоящее время их насчитывается более 650), в том числе г-жи Колесниковой и г-на Знака, журналистов и всех, кто находится за решеткой за осуществление своих прав, — сказано в заявлении. — Белоруссия должна придерживаться своих международных обязательств и обязательств в рамках ООН и ОБСЕ. ЕС продолжит свои усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии, осуществляемые властями Белоруссии».

Официальный Брюссель считает, что «в августе 2020 года Мария Колесникова, вместе с г-жой Тихановской и г-жой Цепкало, стала символом движения за демократическую Белоруссию». Евросоюз уверен, что во время закрытого процесса Колесникову и Знака «судили по необоснованным обвинениям в «заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем», «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии с использованием СМИ и Интернета» и «создании и руководстве экстремистской организацией».

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Напомним, в 2020 году ЕС, США и их союзники не признали итоги белорусской президентской кампании, а Александра Лукашенко — законным и легитимным президентом Белоруссии. Подавление массовых протестов против бессменного (с 1994 года_ правления Лукашенко стали причиной применения к официальному Минску политических и экономических санкций.

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