Сан-Паулу, Бразилия, 6 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Операция по удалению опухоли была проведена 80-летнему футболисту Пеле, написал он 6 сентября Facebook.

World Economic Forum Пеле

Пеле «В субботу [4 сентября] я перенёс операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке».

По словам футболиста, опухоль врачи выявили в ходе обследования. Пеле отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, и добавил:

«Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей».