Пеле рассказал, что ему удалили опухоль
Сан-Паулу, Бразилия, 6 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Операция по удалению опухоли была проведена 80-летнему футболисту Пеле, написал он 6 сентября Facebook.
World Economic Forum
Пеле
«В субботу [4 сентября] я перенёс операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке».
По словам футболиста, опухоль врачи выявили в ходе обследования. Пеле отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, и добавил:
«Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей».