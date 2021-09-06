Ярославль, 6 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В Ярославле уже во второй раз отменили проведение гастрономического фестиваля «Пир на Волге». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле

Первоначально «Пир на Волге» должен был состояться в августе, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли сначала на неопределённое время, а потом назвали новую дату — День города. Но и в этот день фестиваль не состоится.

«К сожалению, мы получили официальное уведомление, что «Пир на Волге» в 2021 году провести не удастся. Не давали информацию, так как не было определенности. Первоначально Пир был включен в программу Дня города, но на основании требований Роспотребнадзора, которые последовали за постановлением (площадки не более 50 человек), оказалось невозможно применить к их нашему событию», — сообщили организаторы гастрономического фестиваля.

День города в Ярославле пройдёт 18 сентября.