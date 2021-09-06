Владимир, 6 сентября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Во Владимире утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 30-летней местной жительницы, которая обвиняется сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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По версии следствия, предпринимательница весной 2020 года купила в Москве 445 тыс. штук защитных масок для последующего сбыта. При этом она знала, что продавать их в медицинские учреждения было нельзя, так как у масок не было регистрационного удостоверения.

Женщина продала Областной клинической больнице 345 тыс. фальсифицированных медицинских масок, предоставив заказчику ложную информацию о производителе. Сумма контракта составила почти десять миллионов рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.