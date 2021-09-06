Тула, 6 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. 6 сентября тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с 29-летним экс-защитником сборной России Максимом Беляевым. Новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2022/23.

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В прошедшем сезоне Максим Беляев принял участие в шестнадцати турах Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых получил четыре желтые карточки.

Беляев перешел в «Арсенал» 26 февраля 2016 года из ярославского «Шинника» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Беляева в 2 миллиона евро.

На данный момент тульский «Арсенал» с четырьмя набранными очками идет в зоне вылета на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата.