Москва, , 20:56 — REGNUM Задержание гражданки России Ирины Викхольм в Белоруссии показывает, что никакого Союзного государства нет, заявил 6 сентября ИА REGNUM профессор, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев Politoboz.com

«Это индикатор того, что никакого Союзного государства не существует. Не могут быть в разных частях одного государственного образования такие разные подходы к распространению информации», — объяснил свою позицию эксперт.

В Белоруссии фигура президента сакрализована, в России такого подхода нет. «В случае грубых оскорблений могут наказать, но в рамках административного кодекса. Такого жёсткого наказания, как в Белоруссии, в России нет» — заявил Суздальцев.

«Как все это сопоставить с заявлениями с белорусской стороны об «эталонной интеграции»? Гражданка России Викхольм тоже думала, наверное, что в Белоруссии она может чувствовать себя как дома. В результате попала под удар. Как американцы охотятся за гражданами России, так и белорусы. Из тысячи задержанных по всему миру граждан РФ сотня приходится на Белоруссию», — подытожил эксперт.

Ирина Викхольм разместила 23 мая эмоциональный твит, в котором отреагировала на события вокруг самолета Ryanair. Белорусской стороной это было истрактовано как «клеветнические сведения о совершении им (президентом Белоруссии Александром Лукашенко — ИА REGNUM) акта терроризма и воздушного пиратства». Ирина Викхольм содержится под стражей с мая текущего года, ей грозит до пяти лет заключения. Она не обращалась к консулу РФ за помощью.

Напомним, что рейс авиакомпании Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принужден к посадке в Минске. В результате был задержан Роман Протасевич, редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA.