Краснодар, 6 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 6 сентября казанский «Рубин» в рамках товарищеской встречи потерпел поражение от «Краснодара». Основное время противостояния завершилось со счетом 3:1 в пользу «быков». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

Первый мяч в дебюте встречи забил 28-летний колумбийский таранный форвард Джон Кордоба — 0:1. На экваторе второго тайма Солтмурад Бакаев сравнял счет — 1:1. Через 7 минут Владимир Ильин вновь вывел номинальных гостей вперед — 1:2. На 76-й минуте Ильин оформил дубль и установил окончательный счет — 1:3.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Медведев, Нижегородов, Игнатьев, Абильдгор, Зотов, Бакаев, Дрейер, Мусаев, Шатов, Зуев, Онугха.

«Краснодар»: Городов, Корнюшин, Рамирес, Сорокин, Газинский, Кривцов, Пантелеао, Кабелла, Ильин, Сулейманов, Кордоба.

В седьмом туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» в Ростове-на-Дону сыграет с «Ростовом». На данный момент «быки» с девятью очками идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.