Сан-Паулу, Бразилия, 6 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Шестой день находится в частной клинике в бразильском городе Сан-Паулу знаменитый футболист Пеле, передаёт 6 сентября Globo.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

В больнице он оказался планово, но в связи с чем именно — не сообщается. Отмечается только, что у него «проблемы со здоровьем».

Напомним, бразильцу Пеле (Эдсону Арантису ду Насименту), трёхкратному чемпиону мира и, по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшему футболисту XX века, в октябре исполнится 81 год.