Пекин, , 20:48 — REGNUM Обращая особое внимание на текущую ситуацию в Афганистане, китайские СМИ активно комментируют заявление официального представителя движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) Забихуллы Муджахида, сделанное в Кабуле о том, что в ближайшие дни будет объявлен состав нового правительства страны. Об этом, в частности 6 сентября сообщает Синьхуа, отмечающая, что это будет сделано после подтверждения контроля новой власти над мятежной провинцией Паджшер.

В настоящий момент идет подготовка к объявлению новой администрации, и речь идет о том, чтобы добиться широкой поддержки новой исполнительной власти афганским обществом. К органам власти, которые будут сформированы «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приглашены присоединиться бывшие афганские чиновники и силовики. Новый кабинет постарается установить хорошие отношения с соседями Афганистана. Объявив войну в Афганистане законченной, З. Муджахид пообещал в ближайшее время наладить нормальную работу кабульского аэропорта.