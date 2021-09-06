Москва, 6 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. 6 сентября издание «Чемпионат» сообщило, каких футболистов хотел бы видеть в «Спартаке» новый главный тренер «красно-белых» Руи Витория. В летнее трансферное окно в московскую команду могли перейти защитники «Гремио» и «Андерлехта» Вандерсон и Мурильо.

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В летнее трансферное окно «Спартак» пополнил лишь правый защитник «Сент-Труйдена» Максимилиано Кофрие. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

На данный момент после шести туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» с семью очками занимает десятую позицию в турнирной таблице. В групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».