Москва, , 20:48 — REGNUM В связи с демонтажем в Киеве памятника дружбы с Москвой вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») разъяснил Украине разницу между тоталитаризмом и попечительством.

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«Хочу напомнить дорогим украинским братьям, что тоталитаризм, о котором вы кричите — это не когда вас 100 лет содержат, дают язык и территории. Это называется попечительство», — отметил Толстой в телеграм-канале.

«А что до тоталитаризма… ни одна страна не проиллюстрирует его лучше, чем та, в которой человек извиняется за право обнять других, как Ярослава Магучих, погибает из-за того, что имеет собственное мнение, как Олесь Бузина, или умирает от горя, хороня своих детей, как жители Донбасса», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коммунальное предприятие Киева демонтировало памятный знак дружбе столиц Украины и РФ, установленный в 2001 году. Гранитный монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского. В Киеве напомнили, что в столице республики в настоящий момент проходит аудит всех памятных знаков, каким-либо образом связанных с «государством-агрессором».

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