Афины , , 22:28 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился 6 сентября в Афинах со своей ливийским коллегой Наджлой Мангуш. Об этом сообщает AMNA.

Флаг Греции

В совместных заявлениях после встречи греческий министр подчеркнул необходимость вывода всех иностранных войск и всех военизированных формирований и наемников из Ливии и отказа от иностранного военного присутствия, чтобы в ближайшее время провести справедливые выборы в стране.

«Самым важным вопросом, поставленным на карту для нас, является обеспечение независимости, суверенитета и территориальной целостности Ливии», — подчеркнул он, прежде чем отметить, что ключевым условием для этого является проведение справедливых выборов 24 декабря, как это предусмотрено в резолюциях ООН.

Говоря о предстоящих выборах в ее стране, Мангуш призвала Грецию помочь добиться их успеха, «потому что безопасность и стабильность в Ливии означают безопасность и стабильность для Греции и ЕС». Она также призвала ЕС помочь Ливии, предоставив необходимые инструменты для обеспечения безопасности в стране.

Описав недавний визит премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Ливию как знак «большой поддержки правительства национального единства Ливии», она пригласила министра иностранных дел Дендиаса посетить страну при первой же возможности.