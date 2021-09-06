Афины , , 20:36 — REGNUM В Греции в настоящее время, накануне открытия школ 13 сентября, регистрируется массовый рост заражаемости коронавирусом среди детей в возрасте 12−17 лет, сообщила председатель Национального комитета Греции по вакцинации Мария Феодориду на брифинге 6 сентября.

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Феодориду настоятельно призвала к тщательной вакцинации этой конкретной возрастной группы против дальнейшего распространения дельта-варианта.

Она отметила, что люди старше 60 лет и работники центров дневного ухода за пожилыми людьми вскоре смогут получить третью дозу вакцины против коронавируса после пациентов с ослабленным иммунитетом.

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