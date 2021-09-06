Екатеринбург, , 20:33 — REGNUM Министры Свердловской области и главы муниципалитетов займутся исполнением поручений губернатора Евгения Куйвашева, которые он дал на «прямой линии», прошедшей 6 сентября. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Евгений Куйвашев Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Глава региона поставил подчинённым задачу решить поднятые населением вопросы в максимально короткие. Руководитель областного минтранса Василий Старков должен будет проработать с мэрией Берёзовского возможность расширить муниципальные и межмуниципальные маршруты автобусов. Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов и руководство Режевского городского округа изучат вопрос о загрязнении пруда местными предпринимателями. А минзраву поручено разобраться с больницей в Первоуральска, в которой не было ремонта долгие годы.

Часть вопросов чиновники незамедлительно взяли в работу. Так, в Серове уже решили проблему с потенциальным трудоустройством гражданина, который собирается учиться в медицинском университете по целевому набору и затем вернуться в родной город уже врачом.

Всего на «прямую линию» с губернатором поступило почти 12 тыс. вопросов. Куйвашев заверил уральцев в том, что на каждый вопрос специалисты подготовят ответ.

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