Тюмень, 6 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Тюмени ради велопарада ограничат движение на шесть часов. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема объезда улиц на время велопарада

Улицы перекроют 12 сентября с 10 до 16 часов для прохождения колонны велосипедистов. Будет ограничено движение по автомобильным дорогам ул. Перекопской, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, ул. Республики.

Пути объезда намечены по ул. Герцена, ул. Володарского, межквартальные проезды.