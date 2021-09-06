Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Свердловской области когда-нибудь будут добывать нефть, заявил на «Прямой линии» губернатор Евгений Куйвашев.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия «Буду я на вашем хуторе скважину бурить... Вы же, можно сказать, земляки мои. Я ведь тоже с Урала»

По словам чиновника, в регионе работают партии геологоразведки. «Компании-интересанты» ведут разведку привлекательных участков, по некоторым из них разрабатывается документация.

«Я склоняюсь к тому, что нефть мы когда-то всё же будет добывать», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев объяснил, зачем нужно брать кредиты.