Лондон, 6 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Британская хип-хоп исполнительница Little Simz в интервью порталу NME рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась при создании своего нового альбома «Sometimes I Might Be Introvert».

(сс) StockSnap Музыка

Simz обсудила «очень личный» характер своего четвертого студийного альбома и призналась, что поначалу ей было нелегко открыться. «Это определенно было нелегко», — сказала она. «Я боролась с этим, потому что это очень личное, как если бы кто-то прочитал твой дневник. Но я думаю, что это больше, чем я, и я знаю, что это может кому-то помочь. Прежде всего, это я говорю свою правду, и я думаю, что в этом есть великая сила. В уязвимости есть огромная сила, поэтому я выстояла и очень рада, что сделала это».

Ее новый альбом «Sometimes I Might Be Introvert» вышел на всех площадках в эти выходные и получил положительные оценки критиков. Ее предыдущие три студийника были также тепло приняты музыкальными порталами.