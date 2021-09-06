Мурманск, 6 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Мурманской области подорожали квартиры. Об этом со ссылкой на Росреестр сообщает ТВ21.

Многоквартирный дом

«С начала этого года цены в среднем выросли примерно на 10−15%, в совокупности с начала кризиса — примерно на 20−30% по разным категориям квартир», — сообщает издание.

По прогнозам экспертов, до конца 2021 года стоимость наиболее популярных квартир может увеличиться еще на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской областивведут серию мер по поддержке жилищного строительства.