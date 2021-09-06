Симферополь, 6 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя арестовал троих подозреваемых в организации взрыва газопровода в с. Перевальное Симферопольского района Республики Крым, решение вынесено вечером 6 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По версии следствия, трое граждан установили к газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» взрывное устройство и произвели взрыв. В результате газоснабжение жителей с. Перевальное Симферопольского района было полностью прекращено. Решением суда всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, информация взрыве на газопроводе появилась 23 августа, а 4 сентября стало известно о задержании подозреваемых по этому делу.