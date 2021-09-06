Цхинвал, 6 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Американский гражданин задержан в Южной Осетии на границе с Грузией, сообщили 6 сентября в пресс-службе комитета государственной безопасности республики.

Сергей Бобылев Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией

Инцидент произошёл 26 августа 2021 г. в районе населённого пункта Верхний Ерман (Дзауский район, Южная Осетия): задержан нарушитель государственной границы — гражданин США Джексон Пол Крамер, уроженец штата Северная Каролина 1997 года рождения.

Оказалось, что Крамер 14 августа прилетел в Грузию как турист, чтобы пройти вдоль всего Главного Кавказского хребта — от границы с Азербайджаном через территорию Южной Осетии до побережья Абхазии.

Крамер, когда его задержали, рассказал, что, находясь в США и сразу после прибытия в Грузию, «он не смог через официальные американские и грузинские СМИ, а также различные туристические материалы получить исчерпывающую информацию относительно грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, событий августа 2008 года» и современного международного статуса Южной Осетии.

То есть Крамер, по его версии, не знал, что пересекает границу независимого государства. Поэтому он «проложил маршрут без учёта имеющихся политических реалий, что привело к нарушению им режима функционирования государственной границы» между Южной Осетией и Грузией.

Крамера привлекли к административной ответственности, выдворили из республики и передали грузинской стороне.

Власти Южной Осетии заявили, что ответственность за эту ситуацию лежит на США и Грузии, «которые не просто отказываются признавать факт существования Южной Осетии в качестве независимого государства». Вашингтон и Тбилиси, отмечает Цхинвал, «целенаправленно скрывают от граждан США, пребывающих в Грузию с туристическими целями, информацию о наличии государственной границы» между двумя республиками.