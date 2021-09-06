Ярославль, 6 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Музее истории города Ярославля открылся экспозиционный комплекс «Город трудовой доблести». Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Экспозиция «Город трудовой доблести»

«Обязательно сходите. Работники музея очень старались передать дух того времени, и у них хорошо это получилось. Обычно мы вспоминаем о Великой Отечественной войне в связи с какими-то памятными датами. Но нельзя забывать о том, как вся страна с величайшим напряжением сил ковала Победу в тылу. Десятки тысяч ярославцев каждый день совершали трудовой подвиг. С замиранием сердца слушали они сводки с фронта, где сражались их родные и близкие. И порой, даже получив страшную весть, не опускали руки и шли к станкам и пашням, потому что знали, как много зависит от их труда. Приводите детей и внуков. Это наша история — скорбная и великая. Мы обязаны её хранить. И передавать следующим поколениям», — написал Владимир Волков.

Экспозиция «Город трудовой доблести»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Ярославлю в 2020 году.