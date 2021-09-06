Москва, 6 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Disclosure, состоящий из братьев Лоуренс, анонсировал весенний европейский тур, сообщают музыканты в своих социальных сетях.

Музыка

Танцевальный дуэт, состоящий из братьев Говарда и Гая Лоуренса, объявил, что они отправятся в путь в марте следующего года. Это произошло после того, как они подтвердили три лондонских концерта на прошлой неделе, которые уже собрали солд-аут. В рамках европейского тура Disclosure группа выйдут на сцену в Париже, Антверпене, Амстердаме, Берлине, Варшаве, а также посетят Россию. Британцы проведут сольные выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, что впервые дуэт приехал в Россию в декабре 2018 года.

https://twitter.com/disclosure/status/1434825175036485632

В августе прошлого года Disclosure выпустили свой третий студийный альбом «ENERGY», но не смогли отправится в концертное турне из-за ограниченний, связанных с пандемией. В конце прошлого месяца дуэт выпустил мини-альбом «Never Enough».