Бишкек, 6 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Таджикские военные не будут участвовать в учениях ОДКБ «Рубеж — 2021», которые пройдут на побережье Иссык-Куля 7 — 9 сентября. Об этом заявил заместитель министра обороны Киргизии Нурлан Кирешеев на заседании профильного парламентского комитета.

ОДКБ

Причину, по которой армия Таджикистана не пожелала принять в предстоящих совместных военных манёврах, представитель киргизского оборонного ведомства озвучивать не стал.

При этом замминистра отметил, что в скором времени киргизские военные отправятся в Таджикистан на учения, которые также пройдут в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены более ста жилых домов и социальных объектов. Свыше 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.