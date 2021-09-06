Грозный, 6 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Чечню с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. Его приезд в регион начался с участия в торжествах, посвященных Дню гражданского согласия и единения. В программе визита также проведение совещания по газификации, пишет РИА «Чечня Сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

В аэропорту столицы региона Александра Новака встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. В рамках поездки состоится рабочая встреча вице-премьера РФ с чеченским лидером, запланирована также поездка на Всесезонный туристско-рекреационный кластер «Ведучи».

Напомним, праздник, который отмечается 6 сентября в Чечне как День республики, был учреждён в 2002 году указом первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года тогда еще министр энергетики РФ Александр Новак побывал в Чечне на торжественном открытии подстанции ПС 110 кВ «Город». Тогда также состоялось заседание совета директоров ПАО «Россети».

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