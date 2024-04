Лондон, 6 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Британский композитор и электронный музык Джеймс Блейк в своих социальных сетях объявил, что его следующая пластинка выйдет немного позже, чем планировалось изначально. Пятый студийный альбом «Friends That Break Your Heart» будет выпущены 8 октября, что связано с задержками в физическом производстве в результате пандемии.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Блэйк объявил о новом альбоме в июле, выпустив сингл «Say That You Will». Первоначально «Frineds That Break Your Heart» должен был выйти 10 сентября.

После студийник «Assume Form» 2019 года Блейк выпустил два мини-альбома в прошлом году: «Covers» и «Before». В течение карантина он также внес свой вклад в новые проекты Slowthai, Starrah и Flatbush Zombies.