Нижний Новгород, 6 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне «А — (RU)», изменив его прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Алексей Трефилов Нижний Новгород

По мнению аналитиков, «кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики и оптимальной гибкостью бюджетных расходов».

Изменение прогноза по кредитному рейтингу города» обусловлено ожиданием изменения графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также изменением уровня ликвидности бюджета, который может последовать за упомянутым замещением».

Также специалисты отмечают, что в 2021 году в Нижнем Новгороде планируется увеличение объема трансфертов на 15%, что обусловлено, помимо прочего, процессом подготовки к празднованию 800-летия города.

Помимо этого, ожидается рост налоговых и неналоговых доходов столицы Приволжья на 10%.