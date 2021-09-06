Москва, 6 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одном из вагонов метро на красной ветке (Сокольническая линия) в Москве вечером 6 сентября.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Метро. Москва

Как отмечают очевидцы, задымление произошло в поезде, который двигался по направлению к центру. Движение поездов было остановлено.

Как отметили в московском метрополитене, к настоящему моменту движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено.