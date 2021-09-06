Нижний Новгород, 6 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Первый заморозки зафиксированы в несколько районах Нижегородской области 6 сентября. В Выксе температура воздуха ночью опустилась до — 1 градуса, а в Борском районе выпал первый снег. Об этом написали нижегородские СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень

По словам метеорологов «резкое похолодание связано с вторжением арктических воздушных масс».

«На температуру воздуха влияют и кратковременные дожди. Температурный режим в начале сентября больше будет соответствовать концу месяца. Побитых рекордов на данный момент нет. Бабьего лета на этой неделе не будет. Оно наступает обычно в середине сентября», — цитирует сотрудницу нижегородского гидрометцентра Ольгу Мокееву NewsNN.ru.

По данным другого нижегородского издания, днем 6 сентября в Керженском заповеднике выпал снег.

«Ледяные шарики заметили около экоцентра заповедника в Борском районе. Через час они растаяли», — пишет портал «В городе N».