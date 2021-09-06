Ставрополь, 6 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае откроют пункты вакцинации на избирательных участках. Избиратели, пришедшие исполнить свой гражданский долг, смогут одновременно привиться от коронавируса и от гриппа. Об этом 6 сентября сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Lenobl.ru Вакцинация

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"Поставил задачу проработать возможность открытия временных пунктов вакцинации на самых крупных избирательных участках. Чтобы люди, которые придут голосовать, при желании могли сделать прививки и против гриппа, и против коронавируса»,— написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам главы Ставрополья, для вакцинации от COVID-19 лучше использовать однокомпонентную вакцину, «чтобы упростить порядок иммунизации».

Напомним, в 2021 году выборы, назначенные на единый день голосования 19 сентября, из-за пандемии коронавируса решено проводить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. На Ставрополье будут выбирать депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, краевой думы седьмого созыва и дум городов Ставрополь, Невинномысск, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.