Москва, 6 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Бронзовый медалист олимпиады «Я — профессионал» рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей победе, любви к фотографии и планах на будущее.

Пресс-служба Олимпиады «Я — профессионал» Егор Сизов

Егор Сизов окончил бакалавриат Самарского университета по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», а сейчас учится на первом курсе магистратуры Университета ИТМО по специальности «Робототехника и мехатроника». В этом году он завоевал бронзовую медаль на Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах». Мы спросили у Егора, как он пришел к медали, чем планирует заниматься дальше, и что дала ему олимпиада.

Егор, расскажите для начала, в чем суть Вашей профессии, чем Вы занимаетесь и будете заниматься после получения диплома?

Я думаю, что основная особенность моей профессии — это большая широта компетенций. И возможностей дальнейшего развития в ней несчетное количество: от управления техническими системами до специализации в узком направлении в каком-то из типов приводов, программировании ПЛК (программируемых логических контроллеров), робототехники и так далее. Все эти технологии способны облегчить жизнь человеку. Например, если говорить об управлении в технических системах, то это сокращение издержек и повышение производительности предприятий. Робототехника позволяет открыть человечеству новые горизонты, возможно, кардинально изменить вектор развития.

После получения диплома я поступил в магистратуру Университета ИТМО на «Робототехнику и мехатронику» и устроился на стажировку в компанию, занимающуюся цифровизацией производств.

Вы предпочли Вашу специальность программированию. Расскажите, почему? Многие сегодня выбирают именно программирование и считают его наиболее перспективным.

Так получилось, что по специальности магистратуры и профилю стажировки я буду достаточно тесно связан с языками программирования высокого уровня. Но остается важное отличие в том, что мои программы будут воплощены в реальных физических объектах: роботах и производствах — в отличие от программ, которые существуют только в цифровом или математическом мире. Материальный мир, существующий тысячелетия, вызывает у меня гораздо больше доверия, чем мир цифровой, который пока ещё мало изучен и неизвестно к чему приведет.

Как Вы пришли к этой профессии?

Вряд ли это можно назвать осознанным выбором. Это череда практически случайных событий — от экскурсии в 10 классе на мою выпускающую кафедру до организованной в приемной комиссии еще одной экскурсии по кафедре, которая и определила мой выбор.

А как Вы узнали об олимпиаде, и что Вас подтолкнуло к регистрации на состязания?

Об олимпиаде я узнал от своей девушки, которая начала участвовать в ней на год раньше меня, и видела возможные перспективы для поступления в лучшие вузы страны. Я понял, что необходимо задуматься о своем будущем, и тоже принять участие.

Вы попробовали свои силы в двух сезонах и добились высоких результатов. Что Вас вдохновило участвовать во второй раз?

В прошлом сезоне я стал финалистом по направлениям «Автоматика и электроника» и «Дизайн» (профиль «Фотография») и призером по «Управлению в технических системах». В этом сезоне я стал бронзовым медалистом по «Управлению в технических системах», победителем по «Фотонике, приборостроению, оптическим технологиям» и финалистом по «Робототехнике». Снова участвовать меня подтолкнула банальная неудовлетворенность результатами моего первого сезона и понимание того, что я могу их улучшить. Жалко, что в этом сезоне пропали из направлений олимпиады «Автоматика и электроника», которая наиболее близка к моему профилю обучения, и профиль «Фотография» у направления «Дизайн» — было очень интересно выполнять финальное задание.

Вы ожидали, что получите медаль? И что почувствовали, когда узнали о своем результате?

Я чувствовал, что могу получить высокий статус по «Управлению в технических системах», но статус медалиста казался почти несбыточной мечтой. Сначала я не рассчитывал на медаль, но ближе к объявлению результатов стал допускать, что могу занять высокое место. Когда я узнал результаты, я сначала не поверил, но потом испытал чувство большого удовлетворения. Я считаю одним из своих главных достижениями бронзовую медаль «Я — профи» по «Управлению в технических системах».

Сложно ли совмещать учебу в вузе и подготовку к олимпиаде?

В этом году это было сложнее, чем в прошлом. Год назад финальный этап проводился во время зимних каникул, а в этот раз — позже и попал на дедлайны по объемному курсовому проекту. В «Управлении в технических системах» я разобрался во многом еще после финального этапа год назад, и в этот раз мне хватило двух вечеров перед финальным этапом.

Вы принимали участие в образовательных форумах, которые ежегодно проводятся для участников «Я — профи»? Если «да» — расскажите, что они Вам дали?

Для меня форумы не стали возможностью получить hard skills, потому что их почти невозможно дать за ограниченное время. Гораздо более ценным для меня было общение с участниками, из которого я узнавал об их проектах, успехах и университетах, что было для меня большой мотивацией осваивать новые компетенции и развиваться в профессии. Если бы можно было вернуть время назад, я бы съездил на гораздо большее количество форумов.

Вы упомянули, что, помимо своих профильных направлений, пиняли участие по направлению «Дизайн». Как так вышло?

Зимой на первом курсе я купил фотоаппарат, чтобы фотографировать пиво для обзоров в своем инстаграме. После Нового года я понял, что недостаточно использую технику, и пошел в студенческий фотоклуб «Иллюминатор». Следующие полгода я совмещал фотографию и выступление в студенческом театре эстрадных миниатюр, пока не понял, что у меня все-таки больше получается самовыражаться посредством фотографии. Участие в олимпиаде «Я — профессионал» по направлению «Дизайн» стало логичным продолжением моего увлечения. Если говорить об успехах, то на данный момент у меня в активе участие в трех групповых выставках городского уровня и двух международных и ряд призовых мест в не самых престижных всероссийских фотоконкурсах.

А может так получиться, что фотография станет Вашей профессией?

Раньше у меня были раздумья по этому поводу, но сейчас я принял решение, что хочу, как я ее называю, «нормальную работу» в инженерной отрасли. Потому что, я думаю, фотография перестанет приносить удовольствие, если станет моей работой.

Чем Вы хотите заниматься в будущем?

Если говорить глобально, то искать гармонию. Во второй половине учебы в бакалавриате я ее ощущал в какой-то мере, теперь предстоит ее искать на новом жизненном этапе.

Есть ли у Вас «работа мечты»?

Я не могу назвать конкретную компанию или должность. Но я хочу в будущем участвовать в разработке новых решений, которые будут влиять на развитие отрасли.

Чего бы Вы пожелали участникам пятого сезона олимпиады «Я — профессионал»?

Я хотел бы пожелать тем, кто сомневается, регистрироваться ли на пятый сезон или нет, обязательно это сделать. Вы точно ничего не потеряете и точно что-то приобретете.