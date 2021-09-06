Чикаго, США, 6 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Десятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста «DONDA», вышедший 29 августа, занял первое место в чарте альбомов Billboard 200, заняв на сегодняшний день десятое место. Об этом сообщает портал NME.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Альбом пережил три презентации и три переноса даты релиза и ожидаемо успешно стартовал. В пластинку вошли коллаборации с Мэрилином Мэнсоном, DaBaby, Playboi Carti, The Weeknd и Lil Baby. Как сообщает Billboard, за первую неделю после релиза пластинка была продавал в количестве 309 000 экземпляров с помощью стриминговых и физических сервисов.

Новая глава в карьере Уэста делает его одним из семи артистов с по меньшей мере десятью альбомами, занявшими первое место в чарте Billboard за его 65-летнюю, наряду с The Beatles, Jay-Z, Барбарой Стрейзанд, Брюсом Спрингстином, Элвисом Пресли и Эминемом.