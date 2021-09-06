Челябинск, 6 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Челябинске чиновники допустили антиконкурентное соглашение во время заключения контрактов на посадку деревьев на проспекте Ленина. Об этом сообщает областное управление ФАС.

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Нарушение антимонопольного законодательства ведомство усмотрело в действиях сотрудников горкома дорожного хозяйства, двух ООО, а также восьми индивидуальных предпринимателей. Якобы первые искусственно разделили потребность в определённых работах, заключив договоры на общую сумму 3,3 млн рублей. Все договоры при этом имели единую форму и заключались в один временной период.

Участников таких соглашений УФАС обещает привлечь к административной ответственности. Кроме того, антимонопольщики обнаружили и некоторые другие нарушения.