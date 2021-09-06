Курган, 6 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Курганской областной клинической больнице женщине лечили зуб и прожгли щёку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информацию Курганского городского суда.

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Судом установлено, что стоматолог во время процедуры не заметил, что бормашина нагрелась. Врач увидел ожог на щеке пациентки лишь после операции.

«Данное телесное повреждение является неизгладимым. Пациентка обращалась в центр косметологии и пластической хирургии», — отмечено в материалах суда.

Помимо травмы, пострадавшая не могла полноценно принимать пищу, испытывала моральные неудобства из-за шрама, обезобразившего лицо.

Как выяснилось, процедура пациентке проводилась на списанном стоматологическом оборудовании, поэтому вины врача в случившемся суд не нашёл. Так как оборудование принадлежит больнице, ущерб в пользу пострадавшей в размере 550 тысяч рублей и 10 тысяч рублей в счёт её расходов по оплате услуг представителя заплатит медицинское учреждение.