Архангельск, 6 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Для Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) построят новый корпус для детской поликлиники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, строительство обойдется в 950 млн рублей.

Today.kz Ребенок в больнице

«В настоящее время поликлиника для детей располагается в старом здании лесхоза, не соответствующем современным нормам. Новое четырехэтажное здание будет оснащено всем необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи детскому населению Котласа и Котласского района», — сообщили в правительстве.

На сегодняшний день проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получила из федерального бюджета 632 млн рублей на завершение строительства котласской школы.