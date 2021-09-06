Париж, , 19:14 — REGNUM Наблюдателями на выборах в Госдуму будут представители ПАСЕ, сообщили 6 сентября в пресс-службе организации.

Наблюдатель Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Пятеро представителей ассамблеи приедут в Москву, где будут находиться в дни голосования (17−19 сентября) на избирательных участках. Во главе делегации — Пьер-Ален Фридез.

Таким образом ПАСЕ намерена «содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры» европейской организации.

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