Лондон, , 19:11 — REGNUM Британский министр иностранных дел Доминик Рааб выступил 6 сентября с заявлением по поводу вынесения в Минске обвинительного приговора двум белорусским политзаключённым — Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Он призвал власти Белоруссии освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии.

Доминик Рааб Policy Exchange

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«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на защитников демократии и свободы. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключённых», — написал Рааб в своём аккаунте сети Twitter.

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Напомним, Мария Колесникова принимала активное участие в президентской кампании 2020 года в штабе незарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико, а Максим Знак был юристом этого штаба и членом созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии». Белорусские националисты безуспешно пытались позиционировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико как «агента Газпрома» и даже «агента Кремля».

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