Москва, 6 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Для роста реальных доходов населения одного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России недостаточно. Об этом 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

По его словам, наряду с повышением минимальной зарплаты власти должны создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. Причем формировать их следует в первую очередь в сфере образования и здравоохранения.

«Нужно либо почасовую ставку общенациональную вводить, либо создавать высокооплачиваемые рабочие места в регионах в сфере образования, медицины. А просто повышать механически МРОТ — это половина дела, это не решение. Люди автоматически больше получать не будут», — сказал Колташов.