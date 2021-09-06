Минск, 6 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. YouTube-каналы белорусских националистов зарубежья подготовили и распространили обращение «в YouTube, а также в целый ряд других международных организаций». В нём они жалуются на якобы ущемление белорусского языка американской компанией, а также предлагают «выделить Белоруссию как отдельную страну» и «в случае невозможности создания белорусского офиса — перенос модерации белорусского YouTube-контента из России на Украину в силу общности языка».

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«Одним из ключевых препятствий на пути к свободному белорусскому YouTube является то, что Белоруссия существует в информационной сфере России: это верно не только в отношении телевидения, но и в отношении интернета. Прокремлевский контент продвигается среди населения Белоруссии как Россией, так и белорусским режимом», — уверены белорусские националисты. — Мы считаем, что для выхода из-под влияния России необходимо перенести модерацию контента белорусского сегмента YouTube из России в третью страну — например, Украину. YouTube может стать еще более влиятельным в Белоруссии, если ему удастся вырваться из-под сферы влияния России».

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Белорусские националисты считают, что белорусский язык якобы «подавляется нынешним режимом». Вероятно, речь о «режиме Александра Лукашенко», а не «режимах» США, Польши, Чехии, Франции и других стран, где физически находятся авторы и модераторы подписавшихся под обращением YouTube-каналов.

«На данный момент существуют сложности с продвижением контента на белорусском языке в YouTube. При размещении рекламного объявления на белорусском языке появляется уведомление, что язык не поддерживается. Таким образом, существуют проблемы с продвижением контента на белорусском языке», — пожаловались авторы обращения.

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