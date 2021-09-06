Москва, 6 сентября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Одно лишь повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России не будет являться эффективной мерой поддержки населения в части роста его доходов. Об этом 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

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Эксперт убежден, что куда более лучшим механизмом борьбы с бедностью в России было бы введение почасовой оплаты труда.

«Если станет понятно, что меньше определенного размера нельзя человеку платить в час, это станет эффективным решением проблемы. А сами эти колебания МРОТ мало что меняют, потому что рынок труда остается в руках работодателей, а они платят меньше, чем могли бы. А это создает напряжённость», — сказал Колташов.