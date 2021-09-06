Астрахань, 6 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 сентября подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 54 тыс. 309 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1055 человек.

За весь период 1499 человек скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.