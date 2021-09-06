Вашингтон, 6 сентября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Помощь из федерального бюджета окажут пострадавшим от урагана «Ида» жителям штата Нью-Йорк, сообщили 6 сентября в пресс-службе Белого дома.

U.S. Air Force Ураган

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Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. Помощь будет включать решение жилищного вопроса пострадавших, в некоторых случаях людям помогут сделать ремонт, предоставят низкопроцентные займы на покрытие ущерба, если имущество не было застраховано.

Напомним, «Иду» 27 августа квалифицировали как ураган первой категории, а уже через два дня он стал ураганом четвёртой категории. В ряде штатов было объявлено чрезвычайное положение.

К настоящему моменту число погибших из-за урагана достигло в США 63. Больше всего погибших от наводнений зафиксировано в штате Нью-Джерси. Также много жертв в штатах Нью-Йорк и Луизиана.