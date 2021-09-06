Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. У властей Свердловской области нет оснований и даже желания переводить школы на дистанционный режим учёбы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на «Прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Мы сделаем все для того, чтобы не переводить на «дистант» образовательный процесс. Сегодня нет никакого желания и нет никаких оснований переводить», — сказал глава региона.

Куйвашев согласился с тем, что удалённый режим учёбы является «злом», однако если коронавирус будет дальше активно мутировать и появится новая угроза массового заражения, то придётся вводить «локдаун», признал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор заявил, будет ли в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса.