Москва, 6 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. 21-летний центральный полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России U21 Данила Глебов может стать игроком московского «Спартака». Стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Текущее соглашение Данилы Глебова с «Ростовом» рассчитано еще на три года до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в шести турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского ЦСКА и одной результативной передачей в матче с «Уралом» из Екатеринбурга.

На данный момент «Ростов» с пятью очками идет в зоне вылета на четырнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата.