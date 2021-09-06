Тамбовский губернатор посетил ряд моршанских предприятий
Тамбов, 6 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 6 сентября, в ходе рабочего визита в Моршанск и Моршанский район посетил ряд предприятий, чтобы убедиться в их экономической устойчивости в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
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Для развития муниципалитета и комфортной жизни местных жителей важное значение имеет стабильная работа предприятий, создание новых рабочих мест, достойная оплата труда. Александр Никитин посетил сегодня ряд предприятий и убедился, что антикризисные меры приносят свои плоды.
Власти отмечают, что, в частности, ООО «Вагонно-Ремонтный центр» сейчас является динамично развивающимся предприятием, способным своевременно и адекватно реагировать на возрастающие требования к объемам ремонта и качеству услуг. Александр Никитин пообщался с коллективом, осмотрел производственные площадки и пообещал дальнейшую поддержку в реализации намеченных планов, которые касаются увеличения объемов производства.
Он уточнил, что вагонно-ремонтный центр по итогам полугодия года уже выполнил весь объем запланированных работ и превзошёл годовой объем.
Развитие садоводства — приоритетное направление в региональном АПК. Глава региона ставит задачу по повышению интенсивности садовых хозяйств. В рамках поездки он посетил участок «Садоводство» ООО «Моршанск-АГРО-Инвест». Здесь реализуют проект, направленный на возрождение традиционных «Базевских садов». На месте старых деревьев в 2020 году появились первые 10 га молодых яблонь. В 2021 году площадь сада интенсивного типа выросла до 72 га. Используются саженцы наиболее перспективных сортов «Лобо», «Синап», «Спартан», «Лигол», «Хоней Крисп», «Амброзия», «Дарк Идол».
Он также проинспектировал работу ООО «АгроИнвест-Ракшинский элеватор» — одного из ключевых объектов хранения зерна в Тамбовской области. В 2020 году группа «Агроинвест» начала масштабную реконструкцию комплекса, который обеспечивает бесперебойную приемку, послеуборочную обработку и складирование собранной с полей продукции.
В ходе поездки глава региона ознакомился и с работой Моршанского лесхоза, на базе которого имеется самая крупная в области лесопожарная станция.
Традиционно завершился рабочий визит встречей с представителями общественности Моршанского района. Александр Никитин обсудил с жителями дальнейшие перспективы социально-экономического развития района, отметив, что региональные власти окажут необходимую поддержку в реализации всех намеченных планов.