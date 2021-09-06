Тамбов, 6 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 6 сентября, в ходе рабочего визита в Моршанск и Моршанский район посетил ряд предприятий, чтобы убедиться в их экономической устойчивости в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор посетил ряд моршанских предприятий

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Для развития муниципалитета и комфортной жизни местных жителей важное значение имеет стабильная работа предприятий, создание новых рабочих мест, достойная оплата труда. Александр Никитин посетил сегодня ряд предприятий и убедился, что антикризисные меры приносят свои плоды.

Власти отмечают, что, в частности, ООО «Вагонно-Ремонтный центр» сейчас является динамично развивающимся предприятием, способным своевременно и адекватно реагировать на возрастающие требования к объемам ремонта и качеству услуг. Александр Никитин пообщался с коллективом, осмотрел производственные площадки и пообещал дальнейшую поддержку в реализации намеченных планов, которые касаются увеличения объемов производства.

«Сегодня мы уделяем немало внимания тому, чтобы предприятия, которые находились в кризисном состоянии, смогли выйти из этого положения. Определенные результаты уже есть, но точку, естественно, никто не ставит, потому что работа этих предприятий имеет большое значение в плане сохранения занятости населения», — сказал Александр Никитин.

Он уточнил, что вагонно-ремонтный центр по итогам полугодия года уже выполнил весь объем запланированных работ и превзошёл годовой объем.

«Есть перспективы дальнейшего развития и новых заказов, которыми предприятие уже обеспечено. Сейчас требуются новые кадры и предложения по зарплате вселяют надежду на то, что люди придут сюда работать», — отметил губернатор.

Развитие садоводства — приоритетное направление в региональном АПК. Глава региона ставит задачу по повышению интенсивности садовых хозяйств. В рамках поездки он посетил участок «Садоводство» ООО «Моршанск-АГРО-Инвест». Здесь реализуют проект, направленный на возрождение традиционных «Базевских садов». На месте старых деревьев в 2020 году появились первые 10 га молодых яблонь. В 2021 году площадь сада интенсивного типа выросла до 72 га. Используются саженцы наиболее перспективных сортов «Лобо», «Синап», «Спартан», «Лигол», «Хоней Крисп», «Амброзия», «Дарк Идол».

«Приятно видеть, что идет закладка новых садов, что развивается не только традиционная отрасль растениеводства. Новые сады и ягодники закладывают по самым современным технологиям. Это тоже свидетельство того, что предприятие развивается, наращиваются объёмы производства, создаются новые рабочие места, — считает Александр Никитин.

Он также проинспектировал работу ООО «АгроИнвест-Ракшинский элеватор» — одного из ключевых объектов хранения зерна в Тамбовской области. В 2020 году группа «Агроинвест» начала масштабную реконструкцию комплекса, который обеспечивает бесперебойную приемку, послеуборочную обработку и складирование собранной с полей продукции.

В ходе поездки глава региона ознакомился и с работой Моршанского лесхоза, на базе которого имеется самая крупная в области лесопожарная станция.

Традиционно завершился рабочий визит встречей с представителями общественности Моршанского района. Александр Никитин обсудил с жителями дальнейшие перспективы социально-экономического развития района, отметив, что региональные власти окажут необходимую поддержку в реализации всех намеченных планов.